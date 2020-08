***

Rudi Rizman je povedal, da če bi imeli naši politiki v svojih vrstah kakega državnika, bi lahko do določene mere izkoristili v svoj prid geopolitično rivalstvo med Kitajsko in ZDA ter posnemali pri zagovarjanju naših nacionalnih interesov tiste članice EU (Nemčijo, Francijo, tudi Dansko in druge), ki ne bodo tako poceni prodale svoje kože. ik