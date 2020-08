Nekdanji hokejist in trener za fizično pripravo Dare Prusnik je v Olimpijo zaljubljen že od leta 1965, ko je bil star devet let. V tem letu so odprli dvorano Tivoli, ki je postala njegov drugi dom, tako njen košarkarski kot hokejski del. »Takrat je bila cela Šiška na hokeju, predvsem spodnji del, medtem ko je bil v Zgornji Šiški priljubljen nogomet,« je dejal Dare Prusnik, ki se spominja izjemnega vzdušja na hokeju in košarki, pa še prej na zunanjem košarkarskem igrišču pod kostanji, kjer je blestel Ivo Daneu s kolegi. »Hala Tivoli je bila ves čas polna, vzdušje odlično. Povsem drugače kot v Stožicah, kamor ne hodim, ker ni pravega vzdušja.«

Ni hodil le na hokej in košarko, ampak tudi na nogomet, na bežigrajskem stadionu se je navduševal nad asi, kot so bili Bane Oblak, Anton Žabjek, Danilo Popivoda, Vili Ameršek, ki ga je primerjal z mojstroma Barcelone Xavijem in Iniesto. »To so bili lepi časi. Navijači so imeli s seboj majhne tranzistorje, prek katerih so poslušali, kako potekajo druge tekme v jugoslovanski ligi. To so bili pravi navijači,« je dejal in razložil, da je včasih tekme spremljal kar s krošenj dreves, ki so se dvigala nad stadionsko obzidje. Včasih pa je zid skupaj s prijatelji preplezal, da si je lahko ogledal tekmo. »Bili smo kar pregnani,« se je zasmejal in dodal, da so navijači v tistih časih živeli za derbije z Mariborom. »Takrat sem vse igralce poznal, zdaj jih pa z izjemno vratarja Nejca Vidmarja ne, ker tako hitro zapuščajo klub,« je izpostavil nekaj, kar velja za vse tri Olimpije.