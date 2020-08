Največje letalske družbe vse od upokojitve Concorda leta 2003 v svojih flotah nimajo več nadzvočnih potniških letal. A to se utegne spremeniti že v bližnji prihodnosti, saj se vse več proizvajalcev spogleduje z njihovo obuditvijo. Med njimi je tudi Virgin Galactic, ki je predstavilo načrte za manjše nadzvočno potniško letalo, ki bo na višini 18,3 kilometra potovalo s trikratno hitrostjo zvoka ter prevažalo med devet in 19 potniki. To pomeni, da bi lahko pot med Londonom in New Yorkom opravilo v vsega uri in pol.

»Stremimo k razvoju trajnostnih in najmodernejših sistemov za letala. Zaenkrat je napredek precejšen, zato se veselimo doseganja novih mej pri potovanjih z nadzvočno hitrostjo,« so sporočili iz Virgin Galactic. Podjetje se je pri razvoju motorja za letalo sicer povezalo z Rolls Roycem, na pomoč pa jim je priskočila tudi Nasa, ki razvija plovilo X-59.

Kdaj bo letalo ugledalo luč sveta, ni znano, a številni dvomijo v uspeh podjetja, saj je to samo v zadnjih dveh četrtletjih vknjižilo izgubo v višini 123 milijonov dolarjev.