Marjan Fabjan o tem, da šport ni več to, kar si je sam predstavljal

»Ko bo štel le še denar, potem me ne bo več zraven. Kar sem naredil, sem naredil. Moj vlak je odpeljal, nekaj let še in konec. Oktobra bom zaokrožil pol stoletja dela v judu, naprej pa naj delajo drugi. Bom sicer še delal, a pravega naboja je vse manj. Šport ni več to, kar sem si sam predstavljal.«