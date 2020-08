Za enotno ureditev starega mestnega jedra gorenjske prestolnice

Narediti stari del Kranja prijazen ljudem in ga urediti je cilj snovanja kataloga urbane opreme starega mestnega jedra Kranja, h kateremu so na MO Kranj s partnerji pristopili to poletje. V KS Center so do sedanje ureditve tega območja zelo kritični, zato od sprememb veliko pričakujejo.