Slovenski filmski producenti so dosegli zgodovinski uspeh, saj so na evropskem razpisu za razvoj desetih celovečernih in dveh kratkih filmov skupaj pridobili skoraj pol milijona sredstev; Slovenija je tako najuspešnejša država z nizko avdiovizualno produkcijsko zmogljivostjo, je sporočila Motovila. Ob tem gre za izjemno konkurenčen razpis, nanj je prispelo 147 prijav iz 27 držav; Slovenija na razpisu dosega stoodstotno uspešnost.

»Sredstva, ki so jih pridobili producenti, predstavljajo skoraj deset odstotkov vseh, ki jih pri nas namenimo filmskemu ustvarjanju. Gre za izjemen dosežek, ki bo vsaj v manjšem delu pomagal premostiti težave naših producentov in drugih filmskih ustvarjalcev,« je zadovoljna tudi direktorica Slovenskega filmskega centraNataša Bučar. šum