Že več kot desetletje ameriško obrambno ministrstvo vodi raziskovalni program o neznanih letečih predmetih (NLP), a bo svoje izsledke šele zdaj počasi začel deliti z javnostjo. »Ne bo se treba več skrivati v senci, program bo postal bolj transparenten,« je za časnik New York Times potrdil nekdanji vodja tajnega programa za preučevanje bližnjih srečanj ameriških pilotov z NLP Luis Elizondo. Posebna enota naj bi ugotovitve javnosti predstavila v šestih mesecih po sprejetju določbe o avtorizaciji obveščevalnih podatkov. Naloga posebne enote bo »zaznavati, analizirati, dokumentirati in izkoristiti netradicionalna zračna plovila, ki so grožnja za ameriško državno varnost, ter se izogniti strateškim presenečenjem«, New York Times povzema senatno poročilo o proračunu in izdatkih za obveščevalne agencije.

V Pentagonu so program, ki ni tajen, se pa ukvarja z zaupnimi informacijami, potrdili, kaj bolj zgovorni pa niso bili. »Enota ministrstva za obrambo bo pridobivala znanje o izvoru NLP, njihovih operacijah, zmožnostih, vrstah in značilnostih,« je dejal tiskovni predstavnik. New York Times piše, da bo navkljub željam gorečih iskalcev dokazov o obstoju »vesoljcev« program v osnovi namenjen ugotavljanju, ali tuje države, zlasti sovražno nastrojene do ZDA, uporabljajo kakšno novo prebojno tehnologijo, ki bi lahko ogrožala njihovo domovino. Skrbijo jih zlasti preleti neidentificiranih plovil nad vojaškimi bazami – najhuje bi bilo, če bi šlo za kitajske ali ruske.