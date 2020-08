Tudi letos bo večina dogodkov brezplačnih, vendar se bo treba za udeležbo ali ogled prijaviti, saj bodo dogodki potekali v skladu z namenom preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom. Za prizorišča z izjemo Mestnega odra si brezplačen vstop zagotovite z izpolnitvijo obrazca na spletni strani festivala, vstopnice za koncerte na že omenjenem Mestnem odru pa so na voljo na prodajnih mestih mojekarte.si. Dodeljeno vam bo sedišče, ki bo namenjeno le vam in ga do konca dogodka ne bo mogoče zamenjati. Stoli bodo med seboj oddaljeni 1,5 metra. Število obiskovalcev na posameznem dogodku bo tako omejeno, za dostop do sedišča pa bodo obiskovalci potrebovali masko.