Trenutno večji del borznega dogajanja krojijo predvsem naslednji faktorji: napredovanje covida-19, makroekonomski podatki in rezultati poslovanja podjetij, ki nakazujejo, kakšen je zagon gospodarstev, geopolitične tenzije ter stimulusi s strani držav in centralnih bank.

Pri samem virusu covid-19 je najbolj pod drobnogledom razvoj cepiv oziroma zdravil in ugibanja, do kdaj bi jih utegnili uspešno razviti. Tu je prisotnega nekaj optimizma, da bi lahko videli rezultate že pred koncem letošnjega leta. Po drugi strani obstaja strah, da bo jesen prinesla porast števila okužb in nove omejitve, ki bi privedle do gospodarskega krča.

Gospodarski podatki nam po eni strani kažejo na rekorden upad BDP v drugem četrtletju po večini držav sveta, po drugi strani prihajajo v javnost spodbudnejši podatki o oživljanju proizvodnje in prodaji na drobno, skrbi ostajajo na področju zaposlovanja, kjer še ni videti napredka. Rezultati poslovanja podjetij ostajajo mešani, čez krizo so jo najbolje odnesla tehnološka in zdravstvena podjetja, precej slabše pa klasične industrijske panoge in naftna podjetja.

Geopolitične tenzije med ZDA in Kitajsko niso nobena skrivnost. Napetost se vse bolj seli na področje tehnologije, kjer je Kitajska s svojim napredkom trn v peti Američanov. Po obtožbah, da podjetje Huawei vgrajuje vohunsko opremo v svoje proizvode, je zdaj pod plazom obtožb tudi popularna socialna platforma TikTok, ki ima že več kot 2 milijardi uporabnikov. Pri grožnji z blokado TikToka v ZDA se je po intenzivnem vikendu pogovorov vključil Microsoft, ki bi prevzel ameriško platformo z uporabniki in poskrbel za zakonitost uporabe osebnih podatkov. Na razplet te zgodbe bomo morali počakati, je pa cena Microsofta na podlagi novice odreagirala v pozitivno smer.

Poglavitna pozitivna silnica, ki vpliva na trge, pa ostajajo razni stimulusi, tako s strani držav kot centralnih bank. Zadnje večje novice na to temo so bile paket 750 milijard pomoči iz EU za pomoč prizadetim državam ter zaveza FED, da bo nadaljeval odkupe obveznic in ohranjal nizko obrestno mero, dokler ne bo znakov okrevanja.

Od začetka koronakrize do danes so se borzni trgi že močno odbili. Panike je konec, borzni vlagatelji pa zdaj močno tehtajo med vsemi zgoraj omenjenimi faktorji pri naložbenih odločitvah. Zdi se da pozitivne silnice za sedaj zmagujejo.