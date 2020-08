Knjižni prvenec Klinčeve, ki bo posvečen vsem zvestim slovenskim navijačem, ni klasična kolesarska zgodba.

Začel je nastajati na lanski dirki po Španiji, na kateri je Klinčeva skupaj z domačimi, prijatelji in takrat dvomesečnim sinom Levom spremljala dirko v živo vse od devete etape naprej. Pripetljaje in doživetja je strnila v zapiske in jih kasneje razširila z nekaj teorije v cestnem kolesarstvu z namenom, da bi ljudem približala kolesarski svet in njegovo ozadje.

Klinčeva je ljubiteljska pisateljica, ki se je širšemu bralnemu občinstvu vtisnila v spomin predvsem s kolumnami v Delovi prilogi Polet, v katerih je na edinstven tragikomičen način opisala največje dosežke partnerja Rogliča in njena iskrena občutenja ob tem.

Devetindvajsetletnica iz štajerskega konca je nekdanja odbojkarica, a njena prva športna ljubezen je še danes smučarski tek. Kot študentka je živela v norveškem Bergnu, ravno pod hribom, kjer je Roglič na svetovnem prvenstvu v vožnji na čas leta 2017 osvojil srebrno medaljo. V odkrivanju toplejših zim in novih klancev sta na začetku njegove kariere z Rogličem skupaj živela tudi v Gironi in na Majorki v Španiji.

Knjiga Kilometer nič bo izšla 24. avgusta, za isti dan je načrtovana tudi prva uradna predstavitev knjige.