Odbojka z uspehi moške reprezentance v Sloveniji doživlja velik razcvet, na krilih njenih dosežkov pa priljubljenost raste tudi odbojki na mivki. Ta širino in vsebino med drugim pridobiva tudi na račun vsakoletnega mednarodnega turnirja na ljubljanskem Kongresnem trgu, ki se je minuli konec tedna odvil že četrto leto zapovrstjo in se ga že oprijema naziv tradicionalni. Tekmovanje, ki v mednarodnih krogih sodi med bolje organizirane, je letos znova upravičilo ta sloves, pa čeprav organizatorji niso izpolnili zastavljenega cilja, da ga dvignejo še na višjo raven. A za to je kriva izključno pandemija koronavirusa, v luči katere se je odvil turnir.

»Verjamem, da se nam Zadar ne more zgoditi«

Prireditelji so vsa priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vzeli resno. Izkrivljanja pravil in iskanja bližnjic kot na nekaterih tekmah slovenskega nogometnega prvenstva ni bilo, saj so varnostniki vseskozi opozarjali na obvezno nošenje mask, razkuževanje rok in primerno varnostno razdaljo. Na tribunah je bilo tako namesto za nekaj tisoč prostora le za okoli 400 gledalcev, kar se je poznalo tudi na vzdušju, saj je bilo manj bučno kot v minulih letih. A to je davek, ki so ga bili prireditelji ob gostovanju mednarodno pisane zasedbe – nastopilo je 49 ekip iz desetih držav – pripravljeni plačati. Ne nazadnje si nihče ni želel, da bi se ponovila zgodba s teniškega turnirja Novaka Đokovića na Balkanu.

»Mislim, da te bojazni ni. Sicer to težko trdim z gotovostjo, a glede na vse ukrepe in protokole za gledalce ter tekmovalce verjamem, da se nam Zadar ne more zgoditi. Vsi se držimo ukrepov in omejitev, seveda pa absolutne varnosti v tem trenutku ni,« je pojasnil predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret. »V športu je tako, da če igralci ne gredo na glavo, ni rezultata in tudi mi, ki se ukvarjamo z organizacijo, se včasih moramo v zgodbo podati drzneje. Turnir smo izpeljali v času, ko si tega nihče ne upa. A mislim, da je Slovenija pokazala, da je ob strogih ukrepih in spoštovanju navodil NIJZ možno organizirati tudi tako kakovostno mednarodno tekmovanje. Smo prava država, da postane svetilnik za takšne dogodke,« je še pristavil prvi mož slovenske odbojke.