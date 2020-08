Do slapa Peričnik nič več po bližnjicah

Sprehod po poti do slapa Peričnik v Mojstrani je v lepem vremenu ponovno varen. Končala se je namreč celovita ureditev poti z urejanjem zavarovanja na najbolj izpostavljenih območij. Med drugim so urejevalci ukinili tudi nevarne bližnjice, ki so vodile k slapu.