Iz Dvojnega jezera doslej odstranili med osem in deset tisoč rib

Na Dvojnem jezeru v Triglavskem narodnem parku zaposleni in sodelavci Zavoda za ribištvo intenzivno lovijo ribe. To je del obsežnega projekta Vrh Julijcev, ki ga vodi javni zavod Triglavski narodni park. Doslej so nalovili že med osem in deset tisoč rib, ki tam pravzaprav sploh ne bi smele biti.