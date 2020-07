Že v torek zvečer si bo na Mestnem trgu pred kavarno Pritličje mogoče ogledati izbor glasbenih animiranih videospotov z lanskega festivala Supertoon iz Šibenika. V sredo pa prihajajo v Pritličje nagrajeni kratki animirani filmi s festivala Animafest Zagreb; ob Skakanju Japonca Osame Tezuke in Satiemanii Hrvata Zdenka Gašparovića bo med drugim mogoče ujeti tudi Nočno pticoŠpele Čadež.

Vrhunec Poletne Animateke bo projekcija celovečernega animiranega dokumentarca Švicar ChrisAnje Kofmel v četrtek na Muzejski ploščadi ob Metelkovi. Raziskuje namreč zgodbo mladega švicarskega novinarja, ki ga sredi divjanja vojne ob razpadu Jugoslavije najdejo mrtvega v skrivnostnih okoliščinah, oblečenega v uniformo mednarodne najemniške vojske.

Sicer pa ponuja Poletna Animateka v torek in sredo tudi delavnico pikselacije. V popoldanskem vzdušju Prešernovega trga, Čopove in Wolfove ulice se bo mogoče poglobiti v učenje stop-motion animacije (sliko po sliko). V sklopu te tehnike avtor namesto lutk ali risb animira (oziroma premika) človeka, in sicer tako, da vsak premik fotografira, ko serijo nastalih fotografij na hitro predvaja, pa dobi učinek gibanja. V četrtek bo tudi delavnica risanja s svetlobo; začela se bo ob 22.30 na Muzejski ploščadi. šum