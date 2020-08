Novi Sonyjev fotoaparat alpha 7s III je namenjen predvsem profesionalnim snemalcem ter foto- in videoustvarjalcem. Da ciljna skupina ni ravno vsakodnevni potrošnik, priča že cena. Ta bo znašala vrtoglavih 4200 evrov. Kaj človek torej dobi za tolikšno vsoto?

Brezzrcalni fotoaparat alpha 7s III ima povsem nov slikovni senzor polnega formata z ločljivostjo 12,1 milijona slikovnih pik z zelo visoko občutljivostjo. Širok je tudi njegov dinamični razpon, ki obsega več kot 15 stopenj osvetlitve. Snemalce bo pritegnil z možnostjo snemanja v ločljivosti 4K pri 120 sličicah na sekundo z 10-bitno barvno globino in vzorčenjem barv 4:2:2. To je sicer nekoliko manj kot Canonov fotoaparat eos r5, ki ponuja snemanje pri ločljivosti 8K. So pa pri Sonyju v primerjavi s fotoaparatom alpha 7s II močno izboljšali težave s pojavom vrtečega zaklopa. Pri podjetju pravijo, da so pojav zmanjšali tudi do trikrat. To jim je uspelo po zaslugi novega slikovnega senzorja cmos exmor r in osvetlitvijo od zadaj, poleg tega pa z naprednimi tehnikami zbiranja svetlobe obljubljajo visoko občutljivost in nizek šum. Osnovna občutljivost ISO je znižana na 80, s čimer normalen razpon občutljivosti zdaj znaša od ISO 80 do ISO 102.400. Med snemanjem razširljiv razpon znaša od 80 do 409.600, pri fotografiji pa od 40 do 409.600. To naj bi odpravilo potrebo po velikih sistemih bliskavic in luči med snemanjem v razmerah s šibko svetlobo. Pri ločljivosti HD pa je možno snemanje s frekvenco kar 240 sličic na sekundo. H kvaliteti slike pri videih in fotografiji svoj delež prispeva tudi zmogljivi slikovni procesor bionz xr.