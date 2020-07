Njeno smrt je na facebooku potrdila zavarovalnica Vzajemna, ki je zapisala, da je bila Žigonova "vzor", njene tekaške podvige pa da so vsi sodelujoči spremljali z "velikim občudovanjem in spoštovanjem".

"Ponosni smo bili, da je bila del naše tekaške družine - vlivala nam je pogum, samozavest in motivacijo. Hvala za vso pozitivno energijo in spodbudo. V mislih bo vedno z nami. Iskreno sožalje njeni družini in vsem žalujočim," so dodali na Vzajemni.

Žigonova je na maratonu prvič nastopila s 54 leti, privržence teka pa vseskozi navduševala kot najstarejša udeleženka različnih tekaških prireditev. Na Ljubljanskem maratonu je nastopila 19-krat, nazadnje leta 2015, ko je imela 87 let.

Njeno življenjsko pot je v 21. poglavjih oziroma v prav toliko kilometrih opisala Jasmina Kozina Praprotnik v knjigi Bela dama: Življenje tekačice Helene Žigon.