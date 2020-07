V drugem četrtletju je bila izguba manjša kot v prvem, ko se je ustavila pri 1,7 milijarde evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na poročilo o poslovanju so se pozitivno odzvali vlagatelji, saj je delnica podjetja na milanski borzi zrasla za 0,8 odstotka na skoraj devet evrov.

Čista izguba se je ustavila pri 1,048 milijarde evrov, medtem ko je FCA v drugem četrtletju lani beležil 793 milijonov evrov čistega dobička. Avtomobilski proizvajalec je v trimesečju prodal 424.000 vozil, kar je 63 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. »Prodaja je padla zaradi s pandemijo povezanih ukrepov, ki so ustavili proizvodnjo in povpraševanje,« so zapisali v podjetju.

Izguba iz poslovanja je znašala 928 milijonov evrov, medtem ko se je dobiček iz poslovanja v enakem lanskem obdobju ustavil pri 1,5 milijarde evrov.

FCA sicer načrtuje združitev s francosko skupino PSA, pod okrilje katere med drugim spadajo Peugeot, Citroen in Opel. Novonastala skupina Stellantis bo postala četrti največji svetovni avtomobilski proizvajalec, poroča AFP.