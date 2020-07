»Moj svet sestavljajo podobe. Ko smo morali v šoli recitirati pesmice, sem si v mislih risala strani v knjigi. Kadar stopam po ulici, razmišljam, kako naj tisto, kar vidim, spremenim v sliko. Tudi ko se s kom pogovarjam, se izgubim med besedami, ker opazujem odsev svetlobe na sogovornikovem obrazu. Ne vem, kaj sestavlja moje možgane, vsekakor so omejeni na podobe,« pravi slikarka Ejti Štih. Od leta 1982 živi v Boliviji, kjer s svojo slikarsko in galerijsko dejavnostjo pomembno sooblikuje umetniško sceno.

Ker jo je od nekdaj zanimalo, kako svet zaznavajo tisti, ki niso tako vizualni kot ona, je zasnovala knjigo Slike in zgodbe. V njej je petnajst bolivijskih in petnajst slovenskih avtorjev povabila, da se na njena dela odzovejo s pripovedmi. Poslala jim je osemdeset svojih slik in nastala je nekakšna slikanica za odrasle. »Ta knjiga je dokaz, da bi morali umetniki vseh vrst držati skupaj,« je na predstavitvi knjige dejala avtorica.

Socialni čut Idejo za tovrsten projekt je dobila, ko je bolivijskega pisatelja in pesnika Óscarja Barberyja Suáreza prosila, naj nekaj napiše za katalog njene razstave v Buenos Airesu, češ da se jezika likovnih kritikov včasih sploh ne razume. »Izbral si je sliko o ženski v rdečem s ključi v rokah, ki sem jo 'namalala' povsem brez navdiha, in potem sploh ni pisal o njej, temveč o nečem, kar se dogaja čisto zunaj slike. Kot figuralik vedno mislim, da ljudje v mojih slikah vidijo samo to, kar je na njih dejansko vidno.« S tem se je razblinil tudi njen manjvrednostni kompleks, da so njene slike ilustratorske, čeprav je od študija na akademiji – tam je bil v času komunizma bolj v ospredju abstraktni impresionizem iz Amerike, slikanje figur pa v uporu socialističnemu realizmu hud greh – minilo že 40 let. »A vedno se da veliko povedati o birokraciji, policiji, o tem, kako smo včasih nespametni in hudobni, kako nas moč skorumpira, prek nekih konkretnih podob. Tega figuralnega nisem nikoli izdala, sem pač zafrustirana novinarka,« je smeje dodala. Tematsko jo namreč najbolj zanimajo družba in socialne krivice, kar je gotovo povezano tudi z družbenim stanjem v Latinski Ameriki. »Ne morem se znebiti socialnega čuta, ki so mi ga vlivali doma, svet je veliko bolj zanimiv kot moje intimne barve,« poudarja.