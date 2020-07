Na ljubljanski infekcijski kliniki zdravijo največ bolnikov s covidom-19 v Sloveniji. V sredo so sprejeli mlajšega bolnika s covidom-19 iz novomeške bolnišnice. Njegovo stanje je stabilno, prav tako stanje ostalih 12 hospitaliziranih bolnikov na navadnem oddelku, je v današnji izjavi za medije povedala infektologinja Mateja Logar. Dva bolnika v intenzivni enoti sta v kritičnem stanju, zato ne pričakujejo, da bosta enoto za intenzivno zdravljenje lahko v kratkem zapustila.

Logarjeva za zdaj nima informacij, da bi bil kdo izmed testiranih zaposlenih v novomeški bolnišnici pozitiven. "Upajmo, da so ustrezno uporabljali osebno varovalno opremo. Na ta način lahko z veliko verjetnostjo rečemo, da do sekundarnih prenosov ne bo prišlo," je dejala.

Ob tem je vse pozvala k pravilni uporabi maske, ki naj pokriva tako usta kot nos, prek katerega se prav tako izloča virus. Z bombažno masko preprečimo predvsem širjenje virusa od sebe, ne ščitijo pa dobro pred tem, da se ne bi okužili, je spomnila. "Gre predvsem za zavest vsakega posameznika, da bolezni na širi naprej," je poudarila infektologinja.

Po njenih besedah v državi ni nekega novega žarišča okužb z novim koronavirusom, več pa je okužb pri sekundarnih stikih. Zabeležili so tudi okužbe v delovnih kolektivih, zato je vse delodajalce pozvala, da poskrbijo, da delavci uporabljajo varovalno opremo in skrbijo za ustrezno razdaljo, umivanje in razkuževanje rok ter površin.

Epidemiologi stanje na terenu sicer še smatrajo za obvladljivo. "Še vedno smo v fazi, ko aktivno iščemo vse kontakte in jih po potrebi testirano, če je ocenjeno, da gre za tesen stik," je dejala Logarjeva in poudarila pomen čim širšega testiranja. Z zmanjševanjem testiranja se po njenih besedah namreč poveča število neprepoznanih okuženih, ki okužbo širijo naprej. "Najbolj pomembno je, da jih najdemo na začetku okužbe," je poudarila. Verjetnost za prenos virusa je takrat največja.

Tudi Poklukar je poudaril pomen testiranja, pa tudi cepljenja, če bo cepivo na voljo, predvsem v zimskem času. Kot je napovedal, si bodo prizadevali, da bodo dobili zadostno, če ne neomejeno število brisov, ki jih bodo skladno z obolevnostjo ali potrebami lahko opravljali. Opomnil je, da bodo v hladnejših mesecih glavna težava okužbe dihal, za katere se ne bo vedelo, ali ima covid-19 ali katero drugo respiratorno bolezen.

"Brisi niso pomembni samo z vidika zajezitve bolezni, ampak v domovih za starejše in javnih zdravstvenih zavodov tudi z vidika logistike obravnave bolnikov," je ob tem poudaril prvi mož osrednje slovenske bolnišnice.