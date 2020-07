Z državnim denarjem bi vzpostavili štiri lesne centre

Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki upravlja državne gozdove, naj bi na Kočevskem, Koroškem, Štajerskem in Notranjskem vzpostavila štiri centre za zbiranje in predelavo lesa. Do leta 2024 naj bi vanje vložila okoli 32 milijonov evrov.