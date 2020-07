Šestinpetdeset poklicnih gasilcev šteje posadka Poklicne gasilske enote (PGE) Celje, ki vsak dan hiti na različne intervencije. Najpogosteje posredujejo v prometnih nesrečah, tudi najhujših, ki se končajo s smrtjo, zato se stresu ne da izogniti. »Nedavno smo posredovali v nesreči na štajerski avtocesti, v kateri je ženski zmečkalo pol glave. To so zelo stresni prizori tudi za naše gasilce, zato nekateri, ne pa vsi, potrebujejo psihološko pomoč. Ponujamo jim razbremenilni pogovor znotraj naše enote z ljudmi, ki so za to usposobljeni. Lahko pa zaprosijo za pomoč tudi psihologa iz Uprave za zaščito in reševanje ali celo zunanjega. Mimo tega uradnega postopanja imamo lastni čebelnjak, v katerem se naši gasilci po stresnih intervencijah prav tako lahko sprostijo in uporabijo apiterapijo,« je povedal direktor PGE Celje Janko Požežnik, ki je tudi sam usposobljen za delo s čebelami in ima certifikat. Pravi čebelarji so še trije njihovi poklicni gasilci. Med temi je tudi Požežnikov pomočnik, vodja operative Jože Plešnik, ki čebelari tudi v domačem Šmartnem v Rožni dolini. Tudi zato zadrege pred dvema letoma, ko so prišli na idejo, da bi na dvorišču PGE postavili čebelnjak, ni bilo. »Delo s čebelami dokazano pomirja, zato smo v čebelnjaku uredili tudi apiterapijo. To pomeni, da se vsak lahko v čebelnjaku uleže, si nadene masko in se prepusti 20-minutni terapiji,« razloži Požežnik.

Čebelnjak je edinstveno sprostitveno središče

Trenutno imajo čebelnjak polno zaseden s 16 panji. »Naše čebelice so bile letos zelo pridne,« jih pohvali Plešnik. A hkrati doda, da povsod ni bilo tako. »Pri nas doma ni bilo medu, pa tudi drugi čebelarji so se pritoževali. Mi v Celju pa smo ga iztočili 150 kilogramov, lani v prvi sezoni celo 200,« pove Plešnik. Požežnik doda, da med razdelijo med zaposlene in že upokojene gasilce. »Nekaj ga podarimo tudi poslovnim partnerjem, ker smo ustrezno registrirani, ga lahko tudi prodajamo,« še pove Požežnik.

Kam pa gasilske čebele hodijo na pašo? »Tu okoli je dovolj lip, tudi kostanja, tako da je paše dovolj. V mestu sicer ni veliko čebelarjev, po potrebi čebele na pašo odletijo do štiri kilometre daleč,« pove prvi mož PGE, ki je ponosen, da so po tem, da imajo čebelnjak na lastnem dvorišču, verjetno edinstveni na svetu. Denar za čebelnjak, ki je tudi sprostitveno in terapevtsko središče, panje in čebele so gasilci zagotovili sami. Naložba jih je stala 15.000 evrov, pri postavitvi čebelnjaka so jim pomagali tudi drugi čebelarji, medtem ko so za poslikavo panskih končnic poskrbeli učenci II. osnovne šole Celje. »Šolarji pogosto pridejo k nam, za terapije se dogovarjamo tudi s paraplegiki,« še pove Požežnik.

Celjani so bili tudi prvi, ki so zaposlili poklicno gasilko v svojih vrstah, na streho postavili sončno elektrarno, ogrevajo se s toplotno črpalko, prvi so kupili tudi reševalnega psa, tako da so res inovativni. »Dokazano je, da so ljudje, ki delajo s čebelami in so dolge ure v čebelnjaku, bolj zdravi in živijo dlje,« sklene Požežnik, prepričan, da so se odločili prav, ko so medse sprejeli tudi čebele.