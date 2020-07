To bo pripomoglo k pokrivanju sedanjih potreb v naslednjih nekaj mesecih, hkrati pa zagotovilo pravično razdelitev na ravni EU na podlagi ključa za dodelitev, pri čemer bodo upoštevani nasveti Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), so navedli na Evropski komisiji. Zdravilo bo za države članice in Združeno kraljestvo na voljo od avgusta.

Pogodbo bodo financirali iz instrumenta za zagotavljanje nujne pomoči, so še sporočili. »Komisija si je v zadnjih tednih skupaj s podjetjem Gilead prizadevala doseči sporazum, s katerim bi zagotovila dobavo zalog prvega zdravila proti bolezni covid-19, za katero je bilo izdano dovoljenje v EU,« je ob tem povedala evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides. Sporazum je po njenih besedah »še en pomemben korak v našem boju proti tej bolezni«.

Komisija sedaj pripravlja skupno javno naročilo za nadaljnje dobave tega zdravila, ki bodo pokrile potrebe po njem od oktobra naprej. Evropska komisija je v začetku julija remdesivir odobrila kot prvo zdravilo za zdravljenje koronavirusne bolezni 19 na evropski ravni. Remdesivir izdeluje ameriško biotehnološko podjetje Gilead Sciences. Originalno je bilo razvito za zdravljenje ebole. Na trgu se prodaja pod imenom Veklury.