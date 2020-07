Lepošo je danes za v. d. direktorja NPU imenoval v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič, so zapisali na spletni strani policije.

Uroš Lepoša na policiji dela že 28 let. Najprej je delal kot policist, kasneje kot kriminalist. Po končani Višji policijski šoli se je zaposlil na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad kot pomočnik komandirja policijske postaje.

Med letoma 2008 in 2015 je bil vodja skupine za premoženjsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, nato pa leta 2015 prevzel vodenje skupine za krvne in seksualne delikte, prav tako v Sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, in sicer vse do 2019, ko se je zaposlil v Sektorju za razvoj in sistemske naloge v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi.

Leta 2007 je diplomiral na Fakulteti za varnostne vede, leta 2010 pa postal magister mednarodnih in diplomatskih študij na Fakulteti za podiplomske, državne in evropske študije, je še zapisano na spletni strani policije.