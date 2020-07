Potem ko je v ZDA pozno spomladi število novih okužb že začelo upadati, sedaj nekatere ameriške zvezne države predvsem na jugu in zahodu države beležijo porast okužb. To velja predvsem za zvezne države Kalifornija, Teksas, Alabama in Florida.

V ponedeljek je število novih potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom prvič po 12 dneh padlo pod 60.000. Prejšnji konec tedna je število smrtnih žrtev covida v enem dnevu štiri dni zapored preseglo tisoč. Nazadnje je toliko ljudi na dan za to boleznijo umrlo maja. Rahel upad števila novih okužb bi bil po navedbah francoske tiskovnem agencije AFP lahko posledica počasnejšega odziva pri zbiranju podatkov ob koncu tedna.