Ne!

Z velikanskega okna sem gledala reko. Nekaj trenutkov prej mi je računalnik v živo pokazal Dnevnik slovenske javne televizije. Imam to kaprico, da pogosto gledam informativne oddaje slovenske javne televizije, tudi kadar sem v tujini. Tudi slovenske časopise berem, spletno naročnino plačujem za tri. Berem (in plačujem) tudi tuje časopise, pa revije in zine. Ne morem brez.