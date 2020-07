Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah imeli najmanj novih okužb z novim koronavirusom v enem dnevu po 24. juniju, ko so potrdili 22 novih okužb.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe, so jih doslej potrdili 4881. Zaradi covida-19 je umrlo 139 bolnikov. 3936 okuženih je okrevalo. Doslej so testirali več kot 112.830 ljudi, v preteklih 24 urah pa 831.

Glede na dnevna poročila posameznih županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ novookuženih v preteklih 24 urah v vukovarsko-sremski županiji, kjer so zabeležili 16 novih primerov.

V obalnih županijah so potrdili tri nove primere v splitsko-dalmatinski in enega v šibeniško-kninski županiji. V vseh ostalih županijah so našteli še devet novih okužb z novim koronavirusom.

Skupni podatki za celotno državo se sicer ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov.