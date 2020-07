Najdlje morajo vozniki osebnih avtomobilov trenutno čakati pred mejnim prehodom Gruškovje, in sicer je čakalna doba za izstop iz naše države eno uro. Že dopoldne so se na tem mejnem prehodu začele nabirati tudi kolone vozil turistov, ki se vračajo proti severu Evrope, po podatkih Prometnoinformacijskega centra za državne ceste je tako tudi za vstop v Slovenijo treba čakati približno uro.

Do eno uro je treba za izstop iz Slovenije čakati tudi na mejnem prehodu Dragonja, medtem ko z mejnih prehodov Dobovec, Dragonja in Sečovlje poročajo o približno 30-minutnem čakanju za nadaljevanje poti proti hrvaški obali. Na vseh teh mejnih prehodih z izjemo Dobovca so se že nabrale kolone vozil tudi na hrvaški strani.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra zaradi kontrole na slovenski strani občasno zapirajo predor Karavanke, zato tudi tam v obeh smereh nastajajo zastoji. Trenutno je pred predorom v smeri proti Sloveniji kolona vozil dolga tri kilometre, v smeri proti Avstriji pa kilometer.

Dva kilometra je prav tako dolga kolona vozil na štajerski avtocesti od Dramelj proti Pletovarju, gost promet je tudi na cesti Lesce - Bled.

Že soboto so z nekaterih mejnih prehodov s Hrvaško poročali o povečanem prometu, osebna vozila so morala najdlje čakati na mejnih prehodih Gruškovje in Dobovec. Večkilometrske kolone so bile tudi v Avstriji za vstop v Slovenijo, tako pred Karavankami kot na Šentilju.