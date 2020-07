Nekdanja žena Eltona Johna zahteva 3,3 milijona evrov

Glasbenik Elton John se je z avtobiografijo Me in filmom Rocketman očitno zameril svoji nekdanji ženi Renate Blauel, ki zdaj od njega zahteva milijonsko odškodnino, saj naj bi glasbenik kršil dogovor ob ločitvi. Par, ki je bil poročen štiri leta, naj bi se namreč ob ločitvi leta 1988 dogovoril, da določenih podrobnosti iz njune zveze pevec ne bo nikoli razkril. Blauelova pravi, da so glasbenikova razkritja ponovno sprožila njene težave z duševnim zdravjem, Elton John pa zatrjuje, da ni kršil nobenih dogovorov. Še pred izidom avtobiografije je namreč na njeno zahtevo odstranil nekaj odlomkov, tako da se Renate Blauel pojavi na zgolj osmih straneh, pevec pa jo ves čas opisuje v pozitivni luči.