Dan Bilzerian in ekipa so si namreč priskrbeli dva topova, ki so ju postavili na palubo jahte, s katere zdaj streljajo proti Lastovu. Hrvaška javnost je seveda ogorčena in zahteva pojasnila policije, a kot kaže, se Bilzerian in člani njegove ekipe požvižgajo na varnost in zakone. Sodeč po objavah ene od milijonarjevih prijateljic, Lindsay Goodstein, so namreč pogosto pri svojih dejanjih pijani in posledično objestni. Boljše izkušnje z Bilzerianom je nedavno imela slovenska podjetnica in nekdanja pevka Hajdi Korošec Jazbinšek, ki je bogataša srečala na Korčuli, kjer sta se tudi fotografirala. Bilzerian naj bi sicer obogatel z igranjem pokra, a kot so ugotovili ameriški novinarji, je sin obsojenega prevaranta, ki že dve desetletji vrača kazen 62 milijonov dolarjev, zato se številni sprašujejo, koliko njegovega denarja je v resnici očetovega.