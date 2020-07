Kot so ob tem še sporočili iz Bele hiše, je predsednik ZDA v pogovoru tudi dejal, da se veseli napredka, ki naj bi ga dosegli na skorajšnjih pogajanjih na Dunaju. Iz Kremlja so sporočili, da oba predsednika podpirata čimprejšnje dvostranska pogovore o "strateški stabilnosti in nadzoru orožja", je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska je doslej zavračala predloge Trumpove administracije, naj se priključi pogovorom z navedbo, da je njen jedrski arzenal bistveno manjši od tega, ki ga imata ZDA in Rusija, nekdanji tekmeci iz obdobja hladne vojne.

Voditelja sta govorila tudi o iranskem jedrskem programu in pri tem izpostavila potrebo po "kolektivnem dejanju", so še sporočili iz Kremlja.