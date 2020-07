"Spodbudno je, da so sprejeli kar nekaj ukrepov po volitvah," je danes na novinarski konferenci glede Hrvaške povedal Gantar.

Pojasnil je še, da se je kriterij za uvrstitev države na različne sezname nekoliko spremenil. Ne ozirajo se več samo na število okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh, ampak tudi na možnost širjenja okužbe ali prenos v drugo državo.

Kar se tiče števila okužb na Hrvaškem, je ocenil, da se v tem trenutku glede na pretekli kriterij rdečemu seznamu približuje Istra. "Istra je bila dolgo časa ena najbolj varnih, v tem trenutku je ena 'najbolj nevarnih' glede možnosti okužbe," je povedal.

Zagotovil je še, da Slovenija ne bo več na hitro sprejemala odločitev glede uvrščanja držav, ampak bodo te odločitve sprejete v sodelovanju z drugimi državami. Na ta način bo Slovenija reagirala podobno kot druge države, je dodal.

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu zabeležili 104 okužbe z novim koronavirusom, za covidom-19 so umrli trije ljudje. V nacionalnem štabu civilne zaščite so danes še potrdili, da imajo trenutno 1112 aktivnih primerov okužb z novim koronavirusom. V Istri, kjer živi nekaj več kot 200.000 ljudi, so v zadnjem dnevu potrdili 11 novih okužb, aktivno okuženih pa je 120 ljudi.