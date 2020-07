V Tokiu so tako prvič po izbruhu pandemije našteli več kot 300 okužb v enem dnevu, v zadnjih 24 urah jih je bilo 366, je 365 dni pred OI za japonsko televizija NHK povedala guvernerka Yuriko Koikeam. Poleg tega v zadnjih 15 dnevih število novo okuženih ni nikoli padlo pod 100.

Olimpijske igre brez gledalcev?

Yoshiro Mori, predsednik organizacijskega odbora OI Tokio 2020, uradni naziv iger naslednje leto je ostal nespremenjen, je proti ideji, da bi igre potekale brez gledalcev.

"Športnih tekmovanj brez gledalcev si ni moč predstavljati, vsa država bo tedaj živela z OI, tudi svet," je nekdanji predsednik japonske vlade povedal v intervjuju za Kyodo News, osrednjo tiskovno agencijo v državi.

Dan prej pa je Mori za televizijo NHK dejal, da sta razvoj koronavirusnega cepiva in uspešnost zdravljenja bolezni covid-19 ključna dejavnika pri sprejetju odločitve, ali bodo naslednje leto lahko organizirali olimpijske in paralimpijske igre.

"Igre v Tokiu so lahko, bodo in morajo biti luč na koncu tunela. Živimo v časih velike negotovosti. Na koncu lahko olimpijske igre postanejo velika luč upanja, optimizma, solidarnosti in enotnosti," je v sredo izpostavil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach. Navedel je tudi, da pripravljajo različne možne scenarije za izvedbo iger.

Te bo organizacijski odbor OI pretresel septembra na sestankih s predstavniki japonske vlade in vodstvom Tokia. Mesto bi moralo biti v tem času preplavljeno z navijači in športniki iz vsega sveta. A se turistična industrija bori za preživetje, organizatorji pa pripravljajo manjši dogodek na praznem nacionalnem stadionu, s katerim bodo obeležili mejnik, leto dni do OI.

Tako Mok kot organizacijski odbor ter japonske oblasti na čelu z ministrskim predsednikom Shinzom Abejem ostajajo zavezani, da bodo igre prihodnje leto pripravili. To ponavljajo vse od marca, ko so bili prvič v zgodovini prisiljeni prestaviti največje športno tekmovanje na naslednje leto.

Odtlej se ni veliko spremenilo, potovanja med celinami in posameznimi državami so še vedno zelo omejena ali celo onemogočena, marsikje so za prestope meja nujne karantene.