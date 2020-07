Ena od stalnic poletnega kulturnega utripa v starem mestnem jedru Ljubljane je že vrsto let festival Dobimo se pred Škucem, ki okolico in notranjost Galerije Škuc za dober teden dni napolni z žanrsko raznovrstnimi umetniškimi vsebinami za vse starosti in okuse. Prireditev tudi ob dvajseti izdaji ostaja zvesta preizkušenemu receptu, torej družabno sproščeni mešanici glasbenih, odrskih, literarnih in drugih dogodkov, ki se vrstijo od popoldneva do poznega večera.

Dve razstavi in koncerti

Popoldanski začetek petkovega programa bo tako kot običajno namenjen (naj)mlajšemu občinstvu: najprej bosta Teja Bitenc in Juš Milčinski izvedla komični koncert Lena in Lenart v režiji Igorja Bračiča, sledila pa bo prva izmed poletnih ustvarjalnic, na kateri si bodo lahko otroci izdelali svoje lastno glasbilo iz odsluženih stvari. Večer bo uvedlo odprtje obeh letošnjih razstav, ki bosta odprti ves čas festivala: na prodajni razstavi Cirkus Stop se bodo s svojimi izdelki predstavili študentje oblikovanja tekstilij in oblačil, na pop-up prodajni razstavi Podmladek 5 pa mladi vizualni umetniki in oblikovalci. Stalnica bosta tudi Knjižnica pod krošnjami v atriju galerije in Škuceva tržnica, na kateri bodo po znižanih cenah naprodaj zgoščenke in knjige Založbe Škuc ter Centra za slovensko književnost, pridružila pa se jim bo še Ulična čitalnica.

Za uvod v koncertno dogajanje bo jutri poskrbel Bratko Bibič z mednarodno zasedbo Dedley Woodleybears, ki jo sestavljajo avstrijski harmonikar in skladatelj Paul Schuberth, njegova rojakinja, saksofonistka Victoria Vicy Pfeil in češki violinist Tomáš Novák; odigrali bodo koncert »zmešanih venčkov«, v katerih zajemajo iz avantgardnega jazza, eksperimentalne svetovne glasbe, kritičnih delavskih pesmi, pa tudi iz ljudskih pesmi raznih narodov in improvizacije. V naslednjih dneh se bodo v sklopu Muzike na Starem trgu na večernem odru zvrstili še ženski alternativni pop duo All Strings Detached, etno zasedba Kontrabant, skupina tAman z repertoarjem »podalpskega sevdaha«, etno-šanson duo Zajtrk in škotski kantavtor Tony Rose, z »glasbenimi migracijami« se bosta predstavila Miro Božič in Benjamin Barbarič, z akustičnim solo koncertom pa Niko Novak.