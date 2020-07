Tako trener ostaja Zoran Mamić, ki je moštvo začasno prevzel, potem ko je nogo dobil nekdanji trener Celja Igor Jovićević. "Pri sprejemu odločitve smo upoštevali, da Zoran Mamić kot nekdanji kapetan moštva, dolgoletni športni direktor in v letih med 2013 in 2016 tudi glavni trener, najbolje pozna moštvo Dinama," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri Dinamu so izpostavili, da je to še toliko bolj pomembno, ker se po zaključeni sezoni 2019/20 hitro začenja novo tekmovalno obdobje. Ambicije kluba ostajajo visoke, so še sporočili, in sicer naslov hrvaškega prvaka ter nastopanje v enem od skupinskih delov evropskih klubskih tekmovanj.

Dinamo je pod vodstvom Zorana Mamića v preteklosti osvojil pet lovorik in zaigral v ligi prvakov ter evropski ligi. Kljub imenovanju na mesto glavnega trenerja, bo po izjavi iz vrst Dinama Mamić še naprej opravljal tudi vlogo športnega direktorja v skladu z racionalizacijo stroškov zaradi epidemije novega koronavirusa.

Zagrebški klub je v zadnji sezoni zanesljivo osvojil naslov prvaka, pred zadnjim krogom pa imajo 15 točk prednosti pred zasledovalci.