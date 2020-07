Hrvaški gasilci so danes prejeli obvestilo, da je v Žakanju zagorelo podvozje tovornjaka, ki je prevažal plinske jeklenke. Prvi so se odzvali gasilci iz hrvaškega kraja Jurovski Brod, ki pa niso usposobljeni za posredovanje ob požaru visokega tveganja.

Proti Žakanju so se zaradi tega napotili tako gasilci iz Karlovca kot iz Metlike. Nujno je bilo, da so se gasilci odzvali čim prej, saj je grozilo, da se bo požar razširil na tovorni prostor vozila in povzročil eksplozijo plina.

Gasilci iz Metlike so pravočasno posredovali s posebno opremo in pogasili požar še pred prihodom gasilcev iz Karlovca, ki so bili bolj oddaljeni od požara, Franković se je za hitro in učinkovito pomoč zahvalil metliškim gasilcem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Pojasnil je, da so posredovanje slovenskih gasilcev na Hrvaškem omogočili meddržavni sporazumi o čezmejnem sodelovanju in operativni načrti za sodelovanje gasilcev na obmejnem območju.

Kot je poudaril, je današnji dogodek dokaz, da posredovanja gasilcev ne poznajo meja ter da je sodelovanje gasilcev pomembno za zagotavljanje varnosti prebivalcev. Dodal je, da je sodelovanje obojestransko ter da koordinacija med gasilci iz obeh držav dobro poteka že vrsto let.