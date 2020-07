Tomaž Mastnak: Kdaj se bomo rešili trgovine z orožjem?

Janševa vlada je sila kontinuitete. Hiti sprejemati zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenski vojski v letih 2021 do 2026, ki ga je pripravila prejšnja vlada. Parlament pri tem pomaga. Pretekli teden je sredi dopustov na prvi obravnavi potrdil predlog zakona in ga poslal v nadaljnjo obravnavo. Zakon je podprlo 49 poslancev, 16 jih je bilo proti. Edino Levica je v celoti glasovala proti, medtem ko so se poslanci strank, ki se nimajo za desnico, ne zmorejo pa biti levica in se zato prodajajo kot »levi center«, večinoma vzdržali. Ne za ne proti, ne levi ne desni, ne hladni ne vroči: SD, LMŠ, SAB.