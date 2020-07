To je za New York Times in kasneje tudi ATP potrdil Mark Ein, direktor turnirja v Washingtonu, ki je dejal, da so glavni razlogi za odpoved omejitve pri potovanjih in zadnji trendi okužb z novim koronavirusom tako v ZDA kot po svetu.

"Po mesecih trdega dela in sodelovanja z vsemi deležniki, smo morali strtih src odpovedati turnir in ga prestaviti na leto 2021," je dejal Ein. "Ker je bilo do začetka turnirja le še 23 dni, smo morali zaradi nerazrešenih dejavnikov sprejeti to odločitev v dobro igralcev, sponzorjev in ostalih partnerjev," je še dodal.

Odločitev so v organizacijskem odboru turnirja, ki bi moral potekati med 14. in 21. avgustom, sprejeli v ponedeljek zvečer.

"Razočarani smo, ker ne bomo spremljali turnirja v Washingtonu," pa je v izjavi za javnost dejal direktor ATP Andrea Gaudenzi. "Vem, da so se organizatorji na čelu z Markom Einom trudili, da bi v zahtevnem položaju v svetu izpeljali turnir. Radi bi se zahvalili za ves vložen trud, a trenutno na nekatere stvari ne moremo vplivati," je še dodal Gaudenzi.

Medtem usoda drugega letošnjega grand slama v New Yorku ostaja negotova. Za priznani newyorški časopis je sicer direktorica turnirja Stacey Allaster potrdila, da še vedno načrtujejo izvedbo OP ZDA, vključno tako z ženskim kot moškim turnirjem, ki je bil iz Cincinnatija prestavljen v New York in bo na sporedu v tednu pred OP ZDA med 20. in 28. avgustom. Glavni del grand slama pa je predviden med 31. avgustom in 13. septembrom.

Trenutno v ZDA poteka mednarodno ekipno prvenstvo, na katerem nastopajo številni tuji in domači igralci in igralke. Na prvenstvu testirajo pravila, ki se jih bodo morali tekmovalci držati tudi na uradnih turnirjih ATP in WTA. Med drugim so danes zaradi nespoštovanja pravil v teniškem "mehurčku" domov poslali domačinko Danielle Collins, sicer 51. igralko lestvice WTA.

Ženska sezona tenisa se bo nadaljevala 3. avgusta s peščenim turnirjem v italijanskem Palermu, medtem ko v moškem delu turneje zamenjava za turnir v Washingtonu ni predvidena, s čimer se bo sezona nadaljevala 22. avgusta v New Yorku.

Nadaljnji spored v zadnjem delu moške sezone po OP Francije na igriščih Rolanda Garrosa( 27. 9. - 11. 10.) bo dokončno podobo dobil v naslednjih dveh tednih, so še sporočili iz ATP.