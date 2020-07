Skozi večji del človeške zgodovine je vse, kar se je novega in nenavadnega pojavilo na nebu, pomenilo samo eno: slab znak. Aristotel je menil, da zvezdi podobna stvar z repom ne more pomeniti nič dobrega in da napoveduje obdobje suše, potresov ali drugih naravnih katastrof. Čeprav leto 2020 doslej res ni skoparilo s takšnimi in drugačnimi katastrofami, vemo, da dogajanje na nebu nima prav nič opraviti s tem, kaj se bo na našem planetu dogajalo v bodoče, zato si lahko komet Neowise, ki je te dni odlično viden tudi s prostim očesom, ogledujemo brezskrbno.

Od začetka meseca je bil komet s polnim imenom C/2020 F3 najbolje viden ob svitu, te dni pa ga je v vsej njegovi veličini moč uzreti nekaj ur po sončnem zahodu. Če ga želite videti, okoli 22. ure poiščite lokacijo s čimmanjšim svetlobnim onesnaženjem in kjer vam pogleda na severozahod neba ne bodo zastirala drevesa ali stavbe. Malce pod velikim vozom ga boste kmalu po sončnem zahodu že lahko ugledali komet. Čeprav je viden tudi s prostim očesom, astronomi za opazovanje priporočajo daljnogled ali teleskop. Komet bo najbolje viden v četrtek, 23. julija, ko bo najbližje Zemlji – približal se ji bo na 103 milijonov kilometrov. Komet, ki je viden s severne poloble, bo konec meseca začel bledeti, videti pa ga bo najbrž moč še do sredine avgusta. Približno takrat se bo na nebu začel vsakoletni šov, ki ga uprizarja roj Perzeidov. Avgusta namreč Zemlja potuje skozi tirnico kometa Swift-Tuttle. Ta na svoji poti za sabo pušča prah, ki ob stiku z visokimi plastmi atmosfere zažari, kar povzroči kratek svetlobni pojav, ki mu laično najpogosteje rečemo utrinek.

Trdoživ komet

Kometi so za astronome zelo zanimivi iz več razlogov, tudi zato, ker izvirajo iz časov nastanka Osončja pred 4,6 milijarde let. Gre za razmeroma majhna telesa s premerom nekaj kilometrov, ki so sestavljena pretežno iz ledu in kamnitih delcev. Ko se komet približa Soncu, izparele pline in prah osvetli Sončeva svetloba, zaradi česar lahko vidimo rep kometa. Prav po repu, ki lahko v dolžino meri do nekaj deset milijonov kilometrov, se kometi ločijo od asteroidov.

Dolgoperiodičen komet Neowise se je 3. julija na svoji poti močno približal Soncu, na vsega 43 milijonov kilometrov, srečanje pa preživel brez poškodb, kar je precejšnja redkost. Ker so kometi sestavljeni pretežno iz ledu, bližnjih srečanj z zvezdami pogosto ne prenesejo prav dobro. Jedro kometa Neowise je očitno dovolj trdno in veliko, da v bližini Sonca ni razpadlo, kot se je zgodilo kometu Atlas, ki so ga ameriški teleskopi odkrili lanskega decembra, svojo pot pa je v bližini Sonca končal aprila. Znanstveniki pravijo, da komet Neowise izvira iz precej hladnejšega predela od robu Osončja in da je njegova pot mimo Sonca le kratek prehod skozi tople kraje. Ko bo Neowise izginil iz našega vidnega polja, bo nadaljeval svojo dolgo pot proti robu Osončja. Te dni je torej precej edinstvena priložnost, da ga ugledate. Komet, ki je bil z Zemlje nazadnje viden, ko se je kamena doba prevešala v bakreno, bo naslednjič mimo Zemlje prišel šele čez slabih 7000 let.