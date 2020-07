Ko se je dobitnik velikega kristalnega globusa iz leta 2015 Žan Košir pripravljal na minulo sezono (med drugim tudi v Argentini in na Finskem), je imel občutek, da je najbolje pripravljen v vsej svoji karieri. A rezultati na tekmah svetovnega pokala tega niso potrdili, šestintridesetletnik je najboljšo uvrstitev dosegel decembra lani, ko je v Cortini d'Ampezzo zasedel enajsto mesto. »To je bila čudna sezona. Glavni razlog za neuspehe je bilo pomanjkanje snega v ključnih trenutkih, sploh novembra, tik pred začetkom tekmovanj, zato nismo imeli dovolj kakovostnih treningov. Obenem sem v prejšnjih sezonah zaradi težav s hrbtom nastopal na manj tekmah od konkurence, ki mi je posledično malce ušla tudi pri tekmovalni opremi,« razloge za slabšo zimo opisuje Žan Košir, trikratni dobitnik olimpijskega odličja (srebro in bron v Sočiju 2014, bron v Pjongčangu 2018).

Tudi tam je cilj zlata kolajna. »To je postal edini omembe vreden cilj v moji glavi. Na treningih poleti, sploh na kolesu, imam več časa za razmišljanje. Takrat razmišljam, kako se tega cilja lotiti in pridobiti kakšno prednost pred konkurenti, poskušam ugotoviti, kaj sem delal slabo in kako to izboljšati. Verjamem vase, saj imam vendarle tri medalje z olimpijskih iger, kar je dokaz, da sem stvari v ključnih trenutkih počel pravilno,« še dodaja Košir.

Prestavitev OI ni le negativna

Letošnje tekmovalno leto je zaradi izbruha novega koronavirusa povsem drugačno kot minula leta. Za zimske športnike to večinoma ni pomenilo velikih težav, saj je odpadlo le nekaj tekem ob koncu sezone. Drugače je s poletnimi športi, za katere je največja sprememba prestavitev olimpijskih iger v Tokiu.

»Za vse vpletene je bil to na začetku zagotovo šok. Sam si tega niti ne znam predstavljati. Panogam, ki so podobne deskanju, kot so judo, veslanje, plezanje, lahko le take velike tekme in uspehi na njih pomagajo do boljšega položaja glede denarja in sponzorjev. Tu so v prednosti mlajši športniki, ki bodo še imeli priložnost. Edina pozitivna stvar, ki jo vidim pri tem, je, da zaradi prestavitve OI športniki niso pod takim stresom, saj niso tekmovalno obremenjeni. Lahko se spočijejo, bolj kvalitetno trenirajo, s tem pa je njihov napredek večji. Sicer pa je z zdravstvenega vidika prestavitev iger na prihodnje leto edina logična odločitev,« pravi sogovornik.

Veseli ga, da ima pogodbe s sponzorji sklenjene do oktobra, a je zaradi gospodarske krize, ki bo sledila pandemiji koronavirusa, pripravljen shajati tudi z manjšimi sredstvi. »Na srečo lahko deskanje nadomestim s podobnimi poletnimi športi: rolkanje, deskanje na vodi, veliko sem tudi na kolesu. Je pa jasno, da kolikor športniki naredimo za neko podjetje, toliko denarja nam namenijo. Če tekem v naslednji sezoni zaradi virusa ne bo, tudi finančnih sredstev ne bo – to je logična zaščita podjetij,« trdi Košir, ki je kmalu po osvojitvi tretje olimpijske kolajne postal oče.