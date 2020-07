Medtem ko se ob upoštevanju varnostnih priporočil v Sloveniji atletika razvija, imajo drugod po večjih evropskih državah, kjer so organizacije tekem logistično težje, številne težave. Nemci denimo, ki so se na prvi val koronavirusne pandemije odzvali zelo dobro, so bili pri omilitvi ukrepov precej previdnejši. Strog režim na stadionih je preprečeval, da bi bili lahko atleti vrhunsko pripravljeni, poleg tega kot po številnih drugih državah ni bilo tekmovanj. V zadnjih tednih se na zelenih epidemioloških območjih covida-19 meje v naši bližini odpirajo, a je zaradi bojazni pred drugim valom virusa vprašanje, ali bo sploh prišlo do zagona tekmovanj.

Pomanjkanje mitingov v tujini je razlog, da so slovenski atleti in atletinje v nekaterih disciplinah v tej sezoni najboljši ali tik pod vrhom na svetu. Svetovne lestvice zato niso pokazatelj realnega stanja. Kljub temu so slovenski atletski delavci lahko ponosni, da se razvija odlična mlada generacija, ki na slovenskih mitingih prekipeva od energije in želje po dokazovanju. Lia Apostolovski, Agata Zupin, Kristjan Čeh, Sandro Jeršin Tomassini in Nick Kočevar so imena, ki jih je vredno spremljati pod drobnogledom. Ob nekaj izkušenejših atletih, kot so Maruša Mišmaš Zrimšek, Maja Mihalinec, Tina Šutej in Luka Janežič, imajo priložnost, da Slovenijo v ekipni konkurenci ponesejo visoko ali osvojijo kakšno kolajno na velikem tekmovanju. Zaradi številnih letošnjih odpovedi največjih prvenstev in iger bodo imeli v naslednjih letih še več priložnosti.

Lepa sedanjost in spodbudna slovenska prihodnost na atletski sceni napoveduje nov zanimiv boj. Konec leta bo namreč potekel mandat predsedniku zveze Romanu Dobnikarju, ki je jasno napovedal, da bo vnovič kandidiral. V atletskih krogih krožijo imena, ki bi se lahko potegovala za prvega moža ali damo slovenske atletike. Kdor koli bo želel zamenjati Romana Dobnikarja, bo imel veliko dela. Ker je organizacijska struktura atletske zveze relativno dobra, bodo lahko morebitni Dobnikarjevi protikandidati klube prepričali predvsem z višjim finančnim vložkom podhranjene kraljice športa.