Dirko so zaznamovale tudi težave svetovnega prvaka Španca Marca Marqueza (Honda). Branilec naslova je začel s tretjega mesta, se po dveh krogih prebil v vodstvo, potem pa naredil napako in se s težavo izognil padcu, je pa izgubil veliko časa in mest.

Nato se je zelo uspešno prebijal naprej, prišel že do tretjega mesta, potem pa tri kroge pred koncem doživel grd padec, po katerem je moral dokončno priznati poraz in odstopiti.

Marquez in njegove težave - takoj po dirki še ni bilo jasno, ali bo imel padec tudi kakšne zdravstvene posledice - so tako odvzele nekaj blišča prvi zmagi Francoza. Morda bi se vse skupaj obrnilo tudi drugače, če bi Marquez prvič, ko je zdrsnil in se še čudežno ujel, ostal v sedlu, pa potem morda ne bi pretiraval v lovu na stopničke. A Quartararo je dirko končal, Marquez pač ne, tako da je na koncu mladi francoski up, bodoči član tovarniške ekipe Yamahe, lahko s širokim nasmeškom sprejemal čestitke.

"Najboljša dirka v mojem življenju. Ne vem, kaj naj sploh rečem. Škoda samo, da nas je ta koronska kriza prikrajšala za navijače. Rad bi se zahvalil vsem, ki so verjeli vame, staršem, prijateljem, moji ekipi," je takoj po koncu dirke presrečen razlagal Quartararo.

Postal je prvi francoski dirkač z zmago v najmočnejšem razredu po Regisu Laconiju leta 1999. Skupno v zgodovini pa so imeli Francozi pred njim in Laconijem v zgodovini SP le dva zmagovalca v elitni konkurenci: Georgea Monnereta leta 1954 in Christiana Sarrona leta 1985.

Sprva se je sicer obetal tesen boj med Marquezom, Vinalesom in Quartaraorjem. Nato je večji del dirke karavana lahko spremlja izjemno predstavo svetovnega prvaka, ki se je po izletu v pesek kot za šalo najprej prebil nazaj v deseterico, pozneje pa prehiteval še tekmece tik pod vrhom. Nekaj več dela je imel le z Jackom Millerjem, ko pa se je pripravljal, da bo napadel še Vinalesa, je padel, potem pa ga je zadel še motor. Sprva ni kazalo na kaj hujšega, saj je sam odšepal za ogrado, potem pa so ga le posadili na nosila, mu namestili vratno opornico in odpeljali na pregled v ambulanto.

V boju za zmago je tako Quarataro lahko zadnje kroge prevozil sproščeno, saj je imel takrat že dovolj naskoka pred Vinalesom. Yamahina dirkača, ki bosta v naslednji sezoni skupaj vozila za tovarniško ekipo, sta na koncu brez težav zasedla mesti ena in dve, na tretjem pa je bil tudi zelo zadovoljen Andrea Dovizisoo. Dirkač Ducatija je bil namreč še tik pred začetkom poškodovan, zdaj pa se je zelo uspešno vrnil.

"Imeli smo nekaj težav, a smo se dobro pobrali. Vesel sem tretjega mesta, še pred dvema tednoma sem imel zlomljeno ključnico. Hvala vsem v ekipi," je dejal Italijan.

"V Jerezu nam ponavadi nikoli ni šlo prav dobro, zato sem vesel, da sem tokrat na drugem mestu. Napredujemo. Na začetku sem skušal narediti nekaj razlike, a se ni izšlo. Vseeno pa je tole drugo mesto dober start v sezono," je dejal Vinales. Manj uspešen je bil njegov sotekmovalec, italijanski veteran Valentino Rossi, ki je v 19. krogu odstopil.

Od četrtega do šestega mesta pa so končali še Miller (Pramac Ducati), Italijan Franco Morbidelli (Yamaha SRT) in Španec Pol Espargaro (KTM). Morda manj od pričakovanj pa je dosegel mlajši Marquez, Alex se je starejšemu bratu letos pridružil v tovarniški ekipi Honde. Medsebojnega obračuna vsaj na njegovi prvi dirki v eliti še ni bilo, saj je Alex precej zaostal že v kvalifikacijah, na dirki pa je na koncu iztržil 12. mesto.

V šibkejših razredih moto2 in moto3, kjer so eno dirko v tej sezoni spomladi že odpeljali, pa sta slavila Italijan Luca Marini in Španec Albert Arenas. V moto2 sta bila na stopničkah še Japonec Tatsuta Nakashima in domačin Jorge Martin, v moto3 pa Japonec Ai Ogura in Italijan Tony Arbolino. Skupno po dveh dirkah vodita Nakashima in Arenas.

Naslednja preizkušnja bo VN Andaluzije, ki bo prav tako potekala na dirkališču v Jerezu, na sporedu bo že naslednji teden.