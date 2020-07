Saša Zagorac sklenil športno pot

Zlati slovenski košarkarski reprezentant Saša Zagorac pri 36 letih končuje svojo bogato košarkarsko pot. Ljubljančan, eden izmed junakov, ki so leta 2017 popeljali Slovenijo do nepozabnega naslova evropskih prvakov, je svojo odločitev sporočil prek socialnega omrežja instagram, so sporočil s Košarkarske zveze Slovenije.