Nedeljsko zaprtje trgovin: Poslanke in poslanci, boste stopili na stran pogoltnega kapitala?

Slovenke in Slovenci smo bili na dobri poti, da bi končno spoznali, v kako lepi državi živimo. Ob razglasitvi epidemije koronavirusa, ko so nas politiki zaprli za občinske ograde, je sicer kazalo, da si ne želijo, da bi pohajkovali po moji deželi, a so si kasneje premislili. Najprej so nam, da bi spali še kje drugje kot na domačem jogiju, dodelili turistične bone. Včeraj je bilo videti, da nas bodo po sedemnajstih letih neuspešnih poskusov nagradili še s tem, da bodo trgovine ob nedeljah zaklenili in nas tako prisilili, da se iz šoping centrov končno preselimo v naravo. Pa se je poskus znova izjalovil.