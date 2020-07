Ambasador projekta je slovenski reprezentant Jernej Kruder, ki pravi, da bo letošnja izvedba posebna, saj so organizatorji tudi zaradi koronskih omejitev spremenili izziv. »Dnevni del šova bo niz plezalnih izzivov po stavbah, strukturah in ograjah v centru mesta, zvečer pa se bo plezalo na steni nad Ljubljanico, pri čemer zgrešen oprimek pomeni padec v vodo,« je med drugim dejal Simon Rožnik, vodja agencije Extrem.

»Letošnja izdaja tekmovanja Triglav the Rock Ljubljana bo res posebna, saj se bo v kvalifikacijah plezalo po objektih, ki so del mesta. Za napovedni film sem preplezal nekaj Plečnikovih stvaritev in lahko rečem, da je bilo drugače, kot plezanje v skali ali na umetni steni. A še vedno je to plezanje in v tem pogledu športni izziv,« pa je povedal Kruder.