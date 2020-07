Pohodniki, ne hitite, temveč uživajte

Nič kaj hladen dan se ne obeta, nas z nekaj ironije prešine na 30 in več stopinjah Celzija, ko zapustimo asfaltirano cesto iz Kobarida in z Napoleonovega mosta v turističnem duhu občudujemo turkizno Sočo pod nami. Razbeljen kolovoz proti slapu Kozjak nas prisili, da pospešimo korak, a že vstop v gozd in bližina Soče dajeta hladno zavetje na več kot 20 kilometrov dolgi etapi od Kobarida do Bovca, ki je ena od šestnajstih na 280 kilometrov dolgi poti Juliana trail.