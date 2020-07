Michel Franco, dobitnik častne nagrade sarajevskega filmskega festivala, ki bo letos potekal od 14. do 21. avgusta na festivalskih lokacijah in na spletu, je po oceni organizatorjev te prireditve eden najpomembnejših sodobnih neodvisnih filmskih ustvarjalcev. Leta 1979 rojeni režiser, scenarist in producent je »mehiško kinematografijo postavil v središče svetovnega zanimanja«; na festivalu se mu bodo poklonili tudi z retrospektivo v programu Posvečeno, v kateri bodo predstavili njegove filme Kronika, Apriline hčerke, Po Luciji, Daniel in Ana ter V očeh.

Sarajevo je Franco prvič obiskal leta 2009 s prvencem Daniel in Ana, ki so ga sicer premierno prikazali na festivalu v Cannesu, leta 2017 pa je na sarajevskem festivalu predsedoval žiriji tekmovalnega programa igranih filmov; istega leta so v sklopu programa Open Air prikazali njegov film Apriline hčerke, za katerega je v Cannesu dobil nagrado žirije v sekciji Poseben pogled. kul