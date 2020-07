Zlatan Čordić - Zlatko: Ne bom kandidiral za predsednika

Če vsa estrada in glasbena srenja ob izostajanju honorarjev pogreša tudi nastopanje kot tako in medijsko prisotnost, je Zlatan Čordić - Zlatko, slovenski raper, verjetno ne. Je polno vpet v protestniška dogajanja, pri čemer pa sam pravi, da je po letu 2017, ko je psihofizično izgorel od razdajanja na vse strani in je potreboval približno leto dni okrevanja od nastopov, v teh časih najmanj potreboval proteste. A Čordić je težko zgolj napol zraven, kar je pokazal tudi s solo akcijo na državni proslavi. Vendarle je »frontman«, tudi človek s smislom za iracionalno, obenem pa estradnik, ki se ne izmika odzivanju na politiko. »Nisem ta, ki bi se izmikal, češ da me politika ne zanima, kajti to reči je 'buča'. Vse nas zanima, ker nas zadeva,« med drugim pravi.