Med glavnimi delniškimi indeksi so največjo tedensko rast dosegle naložbe s trgov v razvoju, pri katerih so z visoko rastjo izstopale kitajske delnice. Tečaji slednjih so se že v ponedeljek močno zvišali, za kar je poskrbel državni borzni časopis China Securities Journal, ki spada med najpomembnejše kitajske časopise na finančnem področju. V uvodniku je namreč objavil mnenje, da je po pandemiji koronavirusa za kitajsko gospodarstvo bolj kot kadarkoli prej pomembno spodbujanje bikovskega trenda na borzi. Borzni udeleženci so novico razumeli kot namig, da bodo oblasti v Pekingu pri sprejemanju novih ukrepov z budnim očesom spremljale dogajanja na kitajskem borznem parketu ter vzpodbujale rast borznih tečajev. Do petka je osrednji kitajski indeks CSI 300 v evrih porasel za visokih 8 %.

Čez lužo je bilo trgovanje v znamenju strahu pred ponovnim izbruhom koronavirusa in posledičnem zaustavljanju gospodarstva. Do konca tedna je namreč dnevno število novih okužb z virusom Sars-COV-2 v ZDA prvič preseglo prag 60.000, od začetka pandemije imajo tako že več kot 3 milijone potrjenih primerov. Za pozitiven zaključek tedna je poskrbelo podjetje Gilead Science, ki je v petek objavilo pozitivne rezultate študije o zdravljenju COVID-19 z njihovim zdravilom Remdesivir. Ameriške delnice so na krilih tehnoloških velikanov borzni teden končale višje od izhodišča.

Na stari celini so med drugimi novicami pozitivno presenetili podatki o industrijski proizvodnji držav članic EU. Z visokimi stopnjami rasti sta denimo izstopali Italija in Francija, ki sta močno presegli pričakovanja analitikov. To vliva upanje, da bosta ekonomiji, ki sta bili v krizi med najbolj prizadetimi, po zaustavitvi javnega in gospodarskega življenja hitro okrevali.

Med poslovnimi novicami je odmevala tudi novica, da je legendarni ameriški vlagatelj Warren Buffett sklenil svoj prvi večji posel po izbruhu pandemije. Stari borzni maček se je dogovoril, da bo od energetskega podjetja Dominion Energy za 4 miljarde ameriških dolarjev odkupil del premoženja, ki se ukvarja z zemeljskim plinom. Pri borznem pregledu se ponovno ne moremo izogniti delnici Tesle, ki je že drugi teden zapored pridobila več kot četrtino vrednosti. Družba je sporočila, da namerava 22. julija objaviti poslovne rezultate za drugo četrtletje, sodeč po gibanju tečaja pa vlagatelji trenutno računajo na izredno pozitivne novice. Dobičkonosnost bomo v tem četrtletju spremljali še natančneje zaradi morebitne vključitve v borzni indeks S&P 500. Če Tesla še v drugem četrtletju ustvari dobiček, bo dobičkonosna v zadnjih štirih četrtletjih, s čimer izpolni enega od kriterijev za vključitev v osrednji ameriški indeks.

Vlagatelji že nestrpno pričakujemo pričetek sezone objav rezultatov ameriških podjetij za drugo četrtletje, ki se uradno prične naslednji teden. Poslovne rezultate o poslovanju med pandemijo bo namreč objavilo prvih 8 % podjetij iz osrednjega ameriškega indeksa S&P 500. Slednji nam bodo dali vpogled, kako močno je pandemija vplivala na poslovanje borznih velikanov in predvsem, kakšni so njihovi obeti. Bistveno bolj od dejanske situacije so na borzah namreč pomembna pričakovanja za prihodnost.