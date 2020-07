V čarobnem gozdu, skrit med mogočnimi borovci, je odmeval otroški smeh. Otroci različnih starosti so bili porazdeljeni v manjše skupine in na nekajmetrski razdalji. Na platneni igralni površini za igro človek ne jezi se sta stali skupini fantov in deklet na drugi strani. »Ni šest, meči kocko ponovno,« je rekel fant. Drobno, a glasno in odločno dekle pa ni popustilo: »Bila bi šest, če ne bi bilo korenine.« Kdo je imel na koncu prav in kdo je zmagal, nismo izvedeli, a kot je dejala animatorka in prostovoljka Vesna Bajc, študentka slovenistike na pedagoškem programu, niti ni pomembno. »Letos delam tukaj z otroki prvič in se veselim prihodnjega leta, ko bom namesto za fante skrbela za dekleta. Enkratni so, toliko, kot sem se v samo nekaj dneh naučila od njih, mi ne da niti študij niti samo življenje. V pogovoru z njimi sem izvedela veliko tudi o njihovih stiskah, sanjah,« je povedala Bajčeva. Miha Olovec, pedagoški vodja v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič jo je dopolnil: »Otroci pridejo k nam s svojimi zgodbami, problemi. Trudimo se, da so v tem tednu, ko so z nami, le otroci, brez stisk, problemov. Letos zaznavamo morda le večjo evforijo, veselje. Pozna se, da so bili zaradi karantene dolgo zaprti doma. Celo opravila, ki jim jih naložijo vzgojitelji, opravijo z veseljem.«

Med, mleko in najboljše kuharice

Na dan, ko smo obiskali letovišče, je bilo še posebej živahno, saj so letovišče obiskali donatorji, ki vsako leto omogočijo počitnice otrokom iz ranljivejših skupin. V skupinici fantov se je igral tudi desetletni Jan. Tih in nekoliko zadržan fant prihaja iz Slovenj Gradca, in kot nam je povedal, se je v družbo sovrstnikov lepo vklopil. Da se tukaj počuti lepo, je pokazal z iskrenim nasmehom, na vprašanje, kateri del dneva mu je najljubši, pa je nekoliko presenetil: »Zajtrk. Takrat nam postrežejo z medom in mlekom. Tudi za kosilo in večerjo je topla hrana in kuharice tako dobro kuhajo.« Sicer pa se je Jan tudi pohvalil, da je že odličen plavalec. Raje kot v morju zaplava kar v bazenu. »Ni kamnov in tudi voda v bazenu je toplejša.«

Da morje skriva veliko pasti, ki so lahko nevarne, a hkrati tudi zabavne, pa nam je zaupal Marsel, ki je na Debelem rtiču že pravi veteran. »Sem hodim že nekaj let in vsako leto je super. Srečam se s starimi prijatelji, vedno najdem tudi kakšnega novega,« je povedal zgovorni mladenič. O druženju in večernem plesu nista izgubljali besed niti prijateljici Tinkara in Lana iz okolice Šoštanja. »Vsak večer plešemo, ob desetih zvečer, ko smo vsi v postelji, pa nam dajo poslušat še pravljico za lahko noč. Po navadi kar hitro zaspimo, saj je toliko super dogajanja čez dan, da smo vsi zelo utrujeni.«