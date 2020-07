Za vzpon, ki ga planinski vodniki opredeljujejo s šestimi urami, je potrebovala 1:54 ure, za vratolomen spust pa vsega 58 minut. Absolutni slovenski rekord si lasti nekdanji turni smučar in gorski tekač Nejc Kuhar, ki je septembra 2013 za isto pot potreboval pičli dve uri in 25 minut.

Čuferjeva je po nepreverjenih podatkih dosegla tudi nov rekord samega vzpona na Triglav, ki naj bi bil doslej v lasti Karmen Klančnik. Ta je vzpon leta 2017 zmogla v uri in 56 minutah, Čuferjeva je bila dve minuti hitrejša.

»Že kar nekaj časa sem se spraševala, če je možno, da mi uspe doseči čas vzpona in spusta pod tremi urami, predvsem pa me je zanimalo, v kakšni formi sem. Ker trenutno ni tekem in ker so bili vsi prijatelji takoj za, da se posname tudi video, in tako približamo 'sky running' tudi ostalim, mi ni preostalo drugega, kot da se zadevo tudi izpelje. Super preživet dan v gorah s prijatelji. Komaj čakam naslednje projekte. Najtežji del rekorda pa je bil zagotovo počitek pred samim podvigom,« so mlado slovensko planinko povzele lokalne ajdovske novice.